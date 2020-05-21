Министр финансов назвал сумму заимствований до конца года

Общая сумма заимствований Украины до конца 2020 года должна составить 457 млрд грн. Она включает в себя займы на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью НВ Бизнес.

Как отметил министр, Минфин планирует перевыпустить внутренние займы, "сделать так называемый rollover". Что касается внешних долгов, то Украина старается финализировать программу с МВФ.

"На данный момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд грн, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние", - сказал он.

По его словам, Украина планирует получить в этом году от Международного валютного фонда приблизительно 3,5 млрд долларов. Кроме того, получения программы МВФ позволит разблокировать финансирование Всемирного банка (до 1 млрд долларов), получить макрофинансовую помощь от ЕС (1,7 млрд евро).

"Это основные concessional loans, которые планируем получить до конца года. Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", - сказал Марченко.

По его словам, у нерезидентов снова появляется интерес к облигациям внутреннего госзайма. Минфин хочет снижать кривую доходности.

"Вопрос, почему мы должны занимать выше 11%, если у нас годовая инфляция 2,1%, меня беспокоит. Поэтому наша задача, в том числе в дискуссии с Нацбанком, создать условия для доходности до приемлемых уровней", - отметил глава Минфина.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 21,202 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ.