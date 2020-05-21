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Міністр фінансів назвав суму запозичень до кінця року

Новини » Економіка   

На внутрішньому і зовнішньому ринках необхідно запозичити близько 20 млрд доларів

Загальна сума запозичень України до кінця 2020 року повинна скласти 457 млрд грн. Вона включає в себе позики на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю НВ Бізнес.

Як зазначив міністр, Мінфін планує перевипустити внутрішні позики, "зробити так званий rollover". Що стосується зовнішніх боргів, то Україна намагається фіналізувати програму з МВФ.

"На даний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 млрд грн, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні", - сказав він.

За його словами, Україна планує отримати цього року від Міжнародного валютного фонду приблизно 3,5 млрд доларів. Крім того, отримання програми МВФ дозволить розблокувати фінансування Світового банку (до 1 млрд доларів), отримати макрофінансову допомогу від ЄС (1,7 млрд євро).

"Це основні concessional loans, які плануємо отримати до кінця року. Потенційно вони закриють всю потребу у зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним із основних джерел", - сказав Марченко.

За його словами, у нерезидентів знову з'являється інтерес до облігацій внутрішньої держпозики. Мінфін хоче знижувати криву дохідності.

"Питання, чому ми повинні займати вище 11%, якщо у нас річна інфляція 2,1%, мене турбує. Тому наше завдання, в тому числі в дискусії з Нацбанком, створити умови для прибутковості до прийнятних рівнів", - зазначив глава Мінфіну.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,202 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну і фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ.

Автор: Олександр Білоус