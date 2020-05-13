Министр финансов назвал сумму первого транша МВФ

Украина рассчитывает получить первый транш по программе с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-by до конца мая. Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр поблагодарил народных депутатов, которые сегодня одобрили банковский закон, открыв путь для подписания соглашения с МВФ.

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая. И объем 1,75 млрд долларов", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-п) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.