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Министр финансов назвал сумму первого транша МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     13.05.2020 - 16:19
Министр финансов назвал сумму первого транша МВФ
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца мая Украина надеется получить 1,75 млрд долларов

Украина рассчитывает получить первый транш по программе с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-by до конца мая. Об этом на брифинге сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр поблагодарил народных депутатов, которые сегодня одобрили банковский закон, открыв путь для подписания соглашения с МВФ.

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая. И объем 1,75 млрд долларов", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках (проект 2571-п) дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) идут на высшем уровне. По его словам, переговоры ведутся на уровне президента и премьера, а также главы МВФ Кристалины Георгиевой.

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныМВФТранш
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