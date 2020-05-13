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Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ

Новини » Фінансова криза 2020     13.05.2020 - 16:19
Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця травня Україна сподівається отримати 1,75 млрд доларів

Україна розраховує отримати перший транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Stand-by до кінця травня. Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр подякував народним депутатам, які сьогодні схвалили банківський закон, відкривши шлях для підписання угоди з МВФ.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати перший транш до кінця травня. І обсяг 1,75 млрд доларів", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки (проект 2571-п) дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається отримати перший транш вже до кінця травня. За його словами, угода з МВФ дозволить уникнути дефолту. Як заявив глава НБУ Яків Смолій, об'єм 18-місячної програми Stand-by складе 5 млрд доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні. За його словами, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниМВФТранш
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