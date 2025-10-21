Міністр фінансів США запропонував Європі очолити економічний тиск на Росію

Америка підтримує досягнення "міцного і довготривалого миру" в Україні та очікує від Європи рішучих дій щодо посилення економічного тиску на Росію.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в X (Twitter)

Після переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом Бессент заявив, про важливість "збільшення економічного тиску країн G7 на Росію", щоб прискорити завершення війни. Він також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на "безвідповідальні експортні обмеження Китаю" і важливість диверсифікації світових ланцюжків поставок. "Я наголосив на прихильності Америки досягненню міцного миру в Україні та необхідності для Європи очолити процес посилення економічного тиску на Росію", - написав міністр. Він додав, що США та їхні союзники повинні "єдиним фронтом протистояти дестабілізуючим діям Китаю" і працювати над зміцненням стійких поставок критично важливих товарів.