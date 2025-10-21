ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Министр финансов США предложил Европе возглавить экономическое давление на Россию

США, Вторник 21 октября 2025 08:26
UA EN RU
Министр финансов США предложил Европе возглавить экономическое давление на Россию Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Америка поддерживает достижение "прочного и долговременного мира" в Украине и ожидает от Европы решительных действий по усилению экономического давления на Россию.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X (Twitter)

После переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом Бессент заявил, о важности "увеличения экономического давления стран G7 на Россию", чтобы ускорить завершение войны.

Он также отметил необходимость единой глобальной реакции на "безответственные экспортные ограничения Китая" и важность диверсификации мировых цепочек поставок.

"Я подчеркнул приверженность Америки достижению прочного мира в Украине и необходимость для Европы возглавить процесс усиления экономического давления на Россию", - написал министр.

Он добавил, что США и их союзники должны "единым фронтом противостоять дестабилизирующим действиям Китая" и работать над укреплением устойчивых поставок критически важных товаров.

Позиция США по выплате репараций Украине за счет России

Ранее издание Bloomberg сообщило, что США не поддержали использование замороженных российских активов для помощи Украине.

По информации издания, американские чиновники на собрании МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что пока не будут присоединяться к инициативе.

На прошлой неделе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что США выразили поддержку инициативам МВФ и Европейского Союза, направленным на финансирование Украины за счет замороженных российских активов.

По данным Еврокомиссии, в США заблокировано около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - порядка 210 млрд евро.

В Брюсселе 23 октября состоится заседание Европейского Совета, где будут рассматривать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы. Участники заслушают президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Евросоюз
Новости
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Саммит Путина и Трампа в Будапеште под угрозой срыва: CNN узнало причину
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов