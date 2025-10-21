Министр финансов США предложил Европе возглавить экономическое давление на Россию

Америка поддерживает достижение "прочного и долговременного мира" в Украине и ожидает от Европы решительных действий по усилению экономического давления на Россию.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X (Twitter)

После переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом Бессент заявил, о важности "увеличения экономического давления стран G7 на Россию", чтобы ускорить завершение войны. Он также отметил необходимость единой глобальной реакции на "безответственные экспортные ограничения Китая" и важность диверсификации мировых цепочек поставок. "Я подчеркнул приверженность Америки достижению прочного мира в Украине и необходимость для Европы возглавить процесс усиления экономического давления на Россию", - написал министр. Он добавил, что США и их союзники должны "единым фронтом противостоять дестабилизирующим действиям Китая" и работать над укреплением устойчивых поставок критически важных товаров.