Министр финансов США предложил Европе возглавить экономическое давление на Россию
Америка поддерживает достижение "прочного и долговременного мира" в Украине и ожидает от Европы решительных действий по усилению экономического давления на Россию.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в X (Twitter)
После переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом Бессент заявил, о важности "увеличения экономического давления стран G7 на Россию", чтобы ускорить завершение войны.
Он также отметил необходимость единой глобальной реакции на "безответственные экспортные ограничения Китая" и важность диверсификации мировых цепочек поставок.
"Я подчеркнул приверженность Америки достижению прочного мира в Украине и необходимость для Европы возглавить процесс усиления экономического давления на Россию", - написал министр.
Он добавил, что США и их союзники должны "единым фронтом противостоять дестабилизирующим действиям Китая" и работать над укреплением устойчивых поставок критически важных товаров.
Позиция США по выплате репараций Украине за счет России
Ранее издание Bloomberg сообщило, что США не поддержали использование замороженных российских активов для помощи Украине.
По информации издания, американские чиновники на собрании МВФ в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским партнерам, что пока не будут присоединяться к инициативе.
На прошлой неделе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что США выразили поддержку инициативам МВФ и Европейского Союза, направленным на финансирование Украины за счет замороженных российских активов.
По данным Еврокомиссии, в США заблокировано около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - порядка 210 млрд евро.
В Брюсселе 23 октября состоится заседание Европейского Совета, где будут рассматривать использование замороженных активов РФ для предоставления Украине финансовой помощи на ближайшие годы. Участники заслушают президента Украины Владимира Зеленского.