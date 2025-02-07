Хочемо захистити Дніпровський регіон. Зеленський пояснив ідею з "рідкісноземами"
Росія прагне контролювати рідкісні землі та мінерали України, залучаючи до цього своїх союзників. Однак Київ пропонує партнерам взаємовигідне співробітництво.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.
"(Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін не просто захоплює їх (мінерали, - ред.) разом із землею, він уже думає про те, як залучити до свого альянсу інших партнерів - Північну Корею, Іран... і він дасть їм доступ", - наголосив Зеленський.
За його словами, хоча росіяни не захопили навіть 20% українських мінеральних ресурсів, вже йдеться про сотні мільярдів доларів. Він наголосив, що необхідно зупинити агресора та захистити багату на ресурси центральну Україну.
"Нам потрібно зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо - дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", - зауважив він.
Також Зеленський зазначив, що Київ не віддає свої ресурси навіть стратегічним партнерам, а пропонує взаємовигідне співробітництво.
"Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом (американський лідер Дональд Трамп, - ред.)", - сказав глава України.
Президент нагадав, що Росія знає розташування критичних ресурсів України завдяки радянським геологічним дослідженням, які після здобуття незалежності у 1991 році були вивезені до Москви.
Він також повідомив, що Київ та Вашингтон вже обговорюють можливість використання українських підземних сховищ для зберігання американського скрапленого газу.
"Адміністрація Трампа дуже зацікавлена в цьому... Ми готові та хочемо мати контракти на постачання ЗПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що він може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.
За словами американського президента, така зустріч може відбутися у Вашингтоні. Візит до Києва він поки що не планує.
При цьому Трамп уточнив, що він займається питанням захисту українських рідкісноземельних металів.
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