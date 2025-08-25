Міністр фінансів Німеччини в Києві: Україна може розраховувати на підтримку

"У Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися", - сказав Клінгбайль після прибуття до Києва з неоголошеним візитом.

Він є лідером Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді консерваторів під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль. "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

За даними міністерства Клінгбайля, з початку війни уряд Німеччини надав Україні підтримку в розмірі 50,5 млрд євро.

Мирні переговори

Клінгбайль закликав Путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі в найсмертоноснішій війні в Європі за 80 років, яка вибухнула в лютому 2022 року.

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

Клінгбайль заявив, що Україна має бути залучена до переговорів, і для міцного миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні", - сказав він.