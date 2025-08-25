UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Міністр фінансів Німеччини в Києві: Україна може розраховувати на підтримку

Фото: Ларс Клінгбайль (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Володимиру Путіну слід знати, що підтримка Німеччини України не слабшає. Берлін уже надав Києву 50 млрд євро.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини і віцеканцлер Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У Путіна не повинно бути ілюзій з приводу того, що підтримка України з боку Німеччини може похитнутися", - сказав Клінгбайль після прибуття до Києва з неоголошеним візитом.

Він є лідером Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді консерваторів під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною прихильником України у світі та найбільшим у Європі", - заявив Клінгбайль. "Україна може і далі покладатися на Німеччину".

За даними міністерства Клінгбайля, з початку війни уряд Німеччини надав Україні підтримку в розмірі 50,5 млрд євро.

Мирні переговори

Клінгбайль закликав Путіна продемонструвати зацікавленість у мирному процесі в найсмертоноснішій війні в Європі за 80 років, яка вибухнула в лютому 2022 року.

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, проте Київ і його союзники стурбовані тим, що він може спробувати нав'язати угоду на умовах Росії.

Клінгбайль заявив, що Україна має бути залучена до переговорів, і для міцного миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо свої дії на міжнародному рівні", - сказав він.

 

Серед варіантів гарантування безпеки України після можливої мирної угоди, представлених цього тижня, і президент Франції Еммануель Макрон, і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримали розгортання військ у рамках коаліції рішучих.

Мерц також заявив про відкритість участі Німеччини, однак зіткнеться з негативною реакцією з цього питання як усередині його політичного спектра, так і за його межами.

Читайте РБК-Україна в Google News