Министр финансов Германии в Киеве: Украина может рассчитывать на поддержку

"У Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться", - сказал Клингбайль по прибытии в Киев с необъявленным визитом.

Он является лидером Социал-демократической партии, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве консерваторов под руководством канцлера Фридриха Мерца.

"Напротив: мы остаемся вторым по величине сторонником Украины в мире и крупнейшим в Европе", - заявил Клингбайль. "Украина может и дальше полагаться на Германию".

По данным министерства Клингбайля, с начала войны правительство Германии оказало Украине поддержку в размере 50,5 млрд евро.

Мирные переговоры

Клингбайль призвал Путина продемонстрировать заинтересованность в мирном процессе в самой смертоносной войне в Европе за 80 лет, которая разразилась в феврале 2022 года.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, однако Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России.

Клингбайль заявил, что Украина должна быть вовлечена в переговоры, и для прочного мира необходимо прекращение огня и надежные гарантии безопасности.

"С этой целью мы тесно координируем свои действия на международном уровне", - сказал он.