"Коаліція рішучих" збирається після переговорів у Вашингтоні: хто її очолить

"Коаліція рішучих" збереться сьогодні 19 серпня, щоб підбити підсумки вчорашніх переговорів у Білому домі. Її очолить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За даними ЗМІ, віртуальна зустріч "Коаліції рішучих", під час якої світові лідери підбиватимуть підсумки вчорашніх переговорів у Білому домі, запланована на 13:00 за Києвом.

Британський прем'єр Кір Стармер головуватиме на зустрічі та поінформує колег про результати переговорів у Вашингтоні. Він також представить пропозиції щодо подальших кроків.

Ініціатива, яку очолюють Велика Британія та Франція, передбачає можливе розгортання військових контингентів із низки європейських держав і країн НАТО на території України як миротворчої місії.

Її мета - запобігти переозброєнню Росії та не допустити повторних нападів у майбутньому.