"Коаліція рішучих" збирається після переговорів у Вашингтоні: хто її очолить
"Коаліція рішучих" збереться сьогодні 19 серпня, щоб підбити підсумки вчорашніх переговорів у Білому домі. Її очолить прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За даними ЗМІ, віртуальна зустріч "Коаліції рішучих", під час якої світові лідери підбиватимуть підсумки вчорашніх переговорів у Білому домі, запланована на 13:00 за Києвом.
Британський прем'єр Кір Стармер головуватиме на зустрічі та поінформує колег про результати переговорів у Вашингтоні. Він також представить пропозиції щодо подальших кроків.
Ініціатива, яку очолюють Велика Британія та Франція, передбачає можливе розгортання військових контингентів із низки європейських держав і країн НАТО на території України як миротворчої місії.
Її мета - запобігти переозброєнню Росії та не допустити повторних нападів у майбутньому.
Переговори в Білому домі
Нагадаємо, у Білому домі відбулися переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та низки європейських лідерів, які прибули до Вашингтона, щоб підтримати президента України.
Під час зустрічі обговорювали гарантії безпеки для України. Союзники підтвердили готовність надати їх Києву.
Трамп заявив, що США готові надати Україні такі гарантії і не виключають відправку американських військових для контролю за виконанням можливої мирної угоди з Росією. Генеральний секретар НАТО назвав ці кроки "справжнім проривом".
Держсекретар Марко Рубіо очолить групу радників і представників НАТО, відповідальну за створення проєкту гарантій безпеки для України
Після переговорів Володимир Зеленський окремо зупинився на питанні можливого розміщення іноземного контингенту в Україні. За його словами, це питання перебуває у сфері відповідальності "коаліції рішучих", до складу якої входять 30 держав.
Президент підкреслив, що деякі країни-учасниці коаліції не мають конституційного права направляти свої війська на територію України. Водночас вони можуть брати участь у форматі фінансування українського оборонного виробництва.
