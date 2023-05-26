Міністр фінансів назвав суму на першочергове відновлення України цього року

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За його словами, уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Крім того, наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.

"Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України", - сказав міністр.