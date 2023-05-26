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Міністр фінансів назвав суму на першочергове відновлення України цього року

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Незабезпечені першочергові потреби України відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Кошти потрібні для економічного зростання.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку в Чорногорії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За його словами, уряд України передбачив у державному бюджеті на 2023 рік частину коштів на першочергове відновлення у розмірі 3,3 млрд доларів. Крім того, наші міжнародні партнери надали гарантії на близько 4,3 млрд доларів.

"Водночас, незабезпечені першочергові потреби у відновленні цьогоріч становлять близько 6,5 млрд доларів. Отже, вчасне залучення цих коштів має вирішальне значення для створення належних умов проживання людей, повернення мігрантів та сприяння економічному зростанню України", - сказав міністр.

Нагадаємо, оцінка Світового банку, заснована на збитках, завданих під час війни у 2022 році, передбачає, що вартість реконструкції України може досягати 411 млрд доларів.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економічна ситуація в Україні значно покращилася. Після значного скорочення економіки минулого року у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 3,2%.

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Міністерство фінансів України