RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр финансов назвал сумму на первоочередное восстановление Украины в текущем году

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Средства нужны для экономического роста.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По его словам, правительство Украины предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере 3,3 млрд долларов. Кроме того, наши международные партнеры предоставили гарантии на около 4,3 млрд долларов.

"В то же время необеспеченные первоочередные потребности в восстановлении в этом году составляют около 6,5 млрд долларов. Следовательно, своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины", - сказал министр.

Напомним, оценка Всемирного банка, основанная на ущербе, нанесенном во время войны в 2022 году, предполагает, что стоимость реконструкции Украины может достигать 411 млрд долларов.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что экономическая ситуация в Украине значительно улучшилась . После значительного сокращения экономики в прошлом году в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3,2%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины