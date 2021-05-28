Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным на Земле"
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле". Она выступила против строительства трубопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Washington Examiner.
Так, она не поддерживает решение Белого дома не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2".
Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.
"Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", - сказала Грэнхолм.
По ее мнению, вопрос о санкциях против "Северного потока-2"должен был возникнуть раньше
"Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен", - добавила Грэнхолм.
Напомним, строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой, заявил президент США Джо Байден.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с американским конгрессменом, сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2".