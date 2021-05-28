ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міністр енергетики США назвала російський газ " найбруднішим на Землі"

Новость на русском →
США, П'ятниця 28 травня 2021 07:12
Міністр енергетики США назвала російський газ " найбруднішим на Землі" Фото: міністр заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу. (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм назвала російський газ "найбруднішою формою природного газу на Землі". Вона виступила проти будівництва трубопроводу"Північний потік-2".

Про це повідомляє Washington Examiner.

Так, вона не підтримує рішення Білого дому не вводити санкції щодо Nord Stream 2 AG - компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Міністр заявила, що виступає проти завершення будівництва трубопроводу.

"Одна з причин, по якій я вважаю цей трубопровід дуже небезпечним, полягає в тому, що по ньому транспортується найбрудніша форма природного газу на землі", - сказала Гренхолм.

На її думку, питання про санкції проти "Північного потоку-2" мало виникнути раніше

"Це хороший урок. <...> Ми повинні були зупинити його до того, як він буде побудований", - додала Гренхолм.

Нагадаємо, будівництво трубопроводу" Північний потік-2 " майже завершено. Введення нових санкцій проти проекту було б "непродуктивним" для відносин США з Європою, заявив президент США Джо Байден.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з американським конгресменом, співголовою українського кокусу в Конгресі Брайаном Фітцпатріком. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу " Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Північний потік-2
NEWS
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна