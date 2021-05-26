Кулеба рассказал конгрессмену США, что может остановить строительство "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с американским конгрессменом, сопредседателем украинского кокуса в Конгрессе Брайаном Фитцпатриком. Стороны обсудили противодействие строительству российского газопровода "Северный поток-2" .

Об этом говорится на сайте МИД .

Также глава украинского МИД в разговоре с Фитцпатриком затронул тему предстоящего саммита НАТО, в частности, вопрос участия Украины в нем. Конгрессмен отметил, что на фоне российской агрессии Украина должна иметь возможность донести свою позицию во время саммита во взаимоприемлемом для сторон формате.

"Лишь сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2", - заявил Кулеба и поблагодарил конгрессмена за его решительную позицию касательно полного санкционирования строительства газопровода.

Как подчеркнул украинский министр, только Вашингтон сможет остановить строительство "Северного потока-2".

Напомним, недавно США отменили санкции, которые были наложены на оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Об этом решении 20 мая официально объявили в Госдепе США.

Однако на следующий день США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

В то же время Кулеба заявлял, что завершение строительства "Северного потока-2" будет поражением дипломатии США.