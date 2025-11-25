Міністр армії США зустрівся з росіянами в ОАЕ, - ЗМІ

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про те, що міністр армії США Дрісколл може відвідати Росію для продовження обговорень плану щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Женеві.

Що відомо про мирний план та переговор иу Женеві

У США підготували проєкт мирної угоди щодо України, який наразі виступає базою для подальших перемовин.

23 листопада 2025 року представники США й України зустрілися в Женеві для обговорення американського "мирного плану".

Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ та і назвали консультації конструктивними, зосередженими та такими, що пройшли в атмосфері взаємної поваги. Обидві делегації відзначили, що перемовини виявилися "вкрай продуктивними".

За даними ЗМІ, попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.