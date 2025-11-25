UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Міністр армії США зустрівся з росіянами в ОАЕ, - ЗМІ

Фото: Ден Дрісколл (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі провів переговори з російською делегацією щодо мирного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News та Financial Times.

За даними співрозмовників CBS News, Дрісколл зустрічався в столиці ОАЕ Абу-Дабі з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада. Зустріч тривала кілька годин.

"Він планує знову зустрітися з ними протягом дня [25 листопада], щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори", - повідомив співрозмовник CBS News.

Наразі невідомо, хто, окрім міністра, входить до складу американської делегації. Також незрозуміло, хто представляє російську сторону.

Як пише FT з посиланням на джерела, Київ був заздалегідь поінформований про контакти. Незабаром також може відбутися зустріч Дрісколла з головою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирилом Будановим.

 

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про те, що міністр армії США Дрісколл може відвідати Росію для продовження обговорень плану щодо завершення війни в Україні, які відбулися в Женеві.

Що відомо про мирний план та переговор иу Женеві

У США підготували проєкт мирної угоди щодо України, який наразі виступає базою для подальших перемовин.

23 листопада 2025 року представники США й України зустрілися в Женеві для обговорення американського "мирного плану".

Після зустрічі делегації узгодили оновлений рамковий документ та і назвали консультації конструктивними, зосередженими та такими, що пройшли в атмосфері взаємної поваги. Обидві делегації відзначили, що перемовини виявилися "вкрай продуктивними".

За даними ЗМІ, попередній варіант плану, який складався з 28 пунктів, після обговорення скоротили до 19 ключових положень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна в Українімирний план США