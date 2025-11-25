Министр армии США встретился с россиянами в ОАЭ, - СМИ

Напомним, вчера появилась информация о том, что министр армии США Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по завершению войны в Украине, которые состоялись в Женеве.

Что известно о мирном плане и переговорах в Женеве

В США подготовили проект мирного соглашения по Украине, который сейчас выступает базой для дальнейших переговоров.

23 ноября 2025 года представители США и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского "мирного плана".

После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ и назвали консультации конструктивными, сосредоточенными и прошедшими в атмосфере взаимного уважения. Обе делегации отметили, что переговоры оказались "крайне продуктивными".

По данным СМИ, предварительный вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.