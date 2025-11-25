RU

Министр армии США встретился с россиянами в ОАЭ, - СМИ

Фото: Дэн Дрисколл (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби провел переговоры с российской делегацией по мирному процессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и Financial Times.

По данным собеседников CBS News, Дрисколл встречался в столице ОАЭ Абу-Даби с российской делегацией вечером понедельника, 24 ноября. Встреча длилась несколько часов.

"Он планирует снова встретиться с ними в течение дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", - сообщил собеседник CBS News.

Пока неизвестно, кто, кроме министра, входит в состав американской делегации. Также непонятно, кто представляет российскую сторону.

Как пишет FT со ссылкой на источники, Киев был заранее проинформирован о контактах. Вскоре также может состояться встреча Дрисколла с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

 

 

Напомним, вчера появилась информация о том, что министр армии США Дрисколл может посетить Россию для продолжения обсуждений плана по завершению войны в Украине, которые состоялись в Женеве.

Что известно о мирном плане и переговорах в Женеве

В США подготовили проект мирного соглашения по Украине, который сейчас выступает базой для дальнейших переговоров.

23 ноября 2025 года представители США и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского "мирного плана".

После встречи делегации согласовали обновленный рамочный документ и назвали консультации конструктивными, сосредоточенными и прошедшими в атмосфере взаимного уважения. Обе делегации отметили, что переговоры оказались "крайне продуктивными".

По данным СМИ, предварительный вариант плана, который состоял из 28 пунктов, после обсуждения сократили до 19 ключевых положений.

