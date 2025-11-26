Министр армии США предупредил Украину о неминуемом поражении, - NBC News

Министр армии США Дэн Дрисколл предупредил украинских официальных лиц в Киеве, что ВСУ столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам источников, Дрисколл во время визита в Киев на прошлой неделе сказал украинским коллегам, что россияне наращивают масштаб и темп своих воздушных атак.

Он предупредил, что РФ способна вести боевые действия бесконечно. Как утверждал министр, со временем ситуация в Украине будет только ухудшаться, поэтому договориться о мирном урегулировании лучше сейчас, чем оказаться в будущем в еще более слабом положении.

Кроме того, делегация США заявила, что американская оборонная промышленность не сможет продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в объемах, необходимых для защиты инфраструктуры и населения страны.

По словам двух источников, предупреждение Дрисколла прозвучало после того, как тот представил поддержанный США мирный план, который официальные лица Киева расценили как капитуляцию перед Москвой.

"Посол был в основном следующим: вы проигрываете и вам нужно принять сделку", - сказал один из источников.

Разногласия в команде Трампа

Встреча Дрисколла с украинской стороной была частью усилий некоторых чиновников администрации Трампа оказать давление на Украину, чтобы заставить ее безотлагательно принять новое мирное предложение, даже несмотря на то, что документ включает максималистские требования России и требовало болезненных уступок со стороны правительства Киева.

Такую информацию изданию сказали несколько действующих и бывших западных чиновников.

В то же время NBC отмечает, что Украина вежливо отказалась подписать мирный план в том виде, в котором он был представлен, и предложение было существенно пересмотрено с момента переговоров с Дрисколлом.

Как пишет NBC, эта встреча стала лишь очередным примерном давнего разногласия внутри команды Трампа насчет того, как закончить войну в Украине.

Этот раскол связан с надвигающимся политическим соперничеством между двумя бывшими сенаторами и потенциальными кандидатами в президенты, которые готовятся к борьбе за пост президента в 2028 году. Речь идет о вице-президенте США Джей Ди Вэнсе и госсекретаре США Марко Рубио.

По словам ряде действующих и бывших чиновников, один лагерь, куда входят Вэнс, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф другие официальные лица - считает Украину главным препятствием на пути к миру и выступает за использование рычагов давления США, чтобы заставить Киев пойти на серьезные компромиссы.

Другой лагерь, представленный Рубио и другими официальными лицами, считает Россию виновной в начале вторжения и заявляет, что Москва отступит только в том случае, если ей придется заплатить за свою агрессию санкциями и другими видами давления.

Сам Трамп, в то время как его заместители, а также законодатели-республиканцы и европейские лидеры соперничают за его внимание - колеблется в своих суждениях о том, как разрешить конфликт.