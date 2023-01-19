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Міністерству оборони не підпорядковуються. У Генштабі РФ відхрестилися від ПВК "Вагнер"

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Четвер 19 січня 2023 09:58
Міністерству оборони не підпорядковуються. У Генштабі РФ відхрестилися від ПВК "Вагнер" Фото: начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Командувач окупаційними військами, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов офіційно заявив, що ПВК "Вагнер" та її найманці не підпорядковуються Міністерству оборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У Стратком опублікували лист, в якому начальник російського Генштабу уточнює, що Міноборони РФ не може "сприяти у вирішенні питань оперативного взаємодії з ПВК "Вагнер" для уточнення відомостей про її співробітників", оскільки приватна військова компанія до структури збройних сил РФ не входить.

"Організація, що називається вами як ПВК "Вагнер" до структури збройних сил Російської Федерації не входить. Наведені обставини виключають можливість налагодження за сприяння Міноборони РФ будь-яких офіційних контактів родичів її співробітників з роботодавцем (у разі, якщо такі відносини мали місце на добровільній або на іншій основі", - наголошується в документі.

Міністерству оборони не підпорядковуються. У Генштабі РФ відхрестилися від ПВК &quot;Вагнер&quot;

Фото: лист, у якому Герасимов підтверджує, що ПВК "Вагнер" не підпорядковується Міноборони Росії (t.me/AFUStratCom)

У ЗСУ, у свою чергу, звернули увагу, що згадка про те, що окрім добровільного бажання бойовики "Вагнер" можуть воювати і недобровільно, говорить про "високі" відносини між Герасимовим та главою "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Нагадаємо, що Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов Валерій Васильович.

Пізніше аналітики ISW пояснили, що призначення Герасимова командувачем окупаційних військ частково є політичним кроком, спрямованим на ослаблення впливу силовиків, що виступають проти МО, у тому числі Пригожина.

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