ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министерству обороны не подчиняется. В Генштабе РФ открестились от ЧВК "Вагнер"

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 09:58
Министерству обороны не подчиняется. В Генштабе РФ открестились от ЧВК "Вагнер" Фото: начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Командующий оккупационными войсками, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов официально заявил, что ЧВК "Вагнер" и ее наемники не подчиняются Министерству обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В СтратКоме опубликовали письмо, в котором начальник российского Генштаба уточняет, что Минобороны РФ не может "оказать содействия в решении вопросов оперативного взаимодествия с ЧВК "Вагнер" для уточнения сведений о ее сотрудниках", поскольку частная военная компания в структуру вооруженных сил РФ не входит.

"Организация, именуемая вами как ЧВК "Вагнер" в структуру вооруженных сил Российской Федерации не входит. Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии Минобороны РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе", - отмечается в документе.

Министерству обороны не подчиняется. В Генштабе РФ открестились от ЧВК &quot;Вагнер&quot;

Фото: письмо, в котором Герасимов подтверждает, что ЧВК "Вагнер" не подчиняется Минобороны России (t.me/AFUStratCom)

В ВСУ, в свою очередь, обратили внимание, что упоменание о том, что кроме добровольного желания боевики "Вагнер" могут воевать и недобровольно, говорит о "высоких" отношения между Герасимовым и главой "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Напомним, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

Позже аналитики ISW объяснили, что назначение Герасимова командующим оккупационными войсками частично является политическим шагом, направленным на ослабление влияния выступающих против МО силовиков, в том числе Пригожина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Вагнеровцы ЧВК Вагнера Война в Украине
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области