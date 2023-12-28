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Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (видео)

Четверг 28 декабря 2023 05:04
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Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (видео) Фото: Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Великобритания разместила видео тренировки украинских военных в специальном полигоне, построенным из настоящей деревни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в социальной сети Twitter.

На кадрах видно тренировку новобранцев. Украинские военные изучают разные возможные ситуации, которые могут возникнуть во время боев.

По словам министерства, обучение прошли уже 30 тысяч военных.

Помощь Великобритании Украине

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России предоставляет Украине масштабную военную помощь. В рамках этой помощи украинские военные получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня M270 и другое вооружение.

Ранее мы писали, что Великобритания может заключить с Украиной соглашение о гарантиях безопасности и оказать помощь в укреплении военно-морских сил страны.

Также мы сообщали, что Великобритания совместно с Норвегией создали "морскую коалицию" для помощи Украине. Страны отправят 2 корабля для обезвреживания мин.

К слову, Великобритания построила специальный полигон для украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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