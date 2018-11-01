"Минирование" вокзалов в Киеве: неизвестный требовал 250 тыс. гривен

Фото: Центральный вокзал (РБК-Украина)

Проверка информации о "минировании" завершилась

Неизвестный, который сообщил о "минировании" вокзалов в Киеве, требовал 250 тыс. гривен. Об этом РБК-Украина рассказал представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Неизвестный требовал деньги за то, чтобы не вводить в действие взрывные устройства.

"Злоумышленник требовал 250 тысяч гривен. Сейчас проверка уже закончилась, Опасных предметов обнаружено не было", - сказал Тракало.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в службу 102 поступило сообщение о "минировании" трех вокзалов. В частности, на линию 102 поступило сообщение о минировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Также отметим, что людей эвакуировали сразу после сообщения о "минировании".

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. Сейчас здание вокзала заблокировано полицией, всех людей вывели на улицу.