В Киеве заминировали три вокзала

Фото: Центральный вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании

В Киеве в службу 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов, людей эвакуировали. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"Да, на линию 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. По поводу проверки информации я не знаю, этим занимаются правоохранительные органы. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сказала она.

Вместе с тем, в пресс-службе полиции Киева сказали, что данная информация проверяется.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. Сейчас здание вокзала заблокировано полицией, всех людей вывели на улицу.