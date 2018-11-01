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В Киеве заминировали три вокзала

Новости » Общество    01.11.2018 - 21:35
Фото: Центральный вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: Центральный вокзал (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании

В Киеве в службу 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов, людей эвакуировали. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила  пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"Да, на линию 102 поступило сообщение о заминировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. По поводу проверки информации я не знаю, этим занимаются правоохранительные органы. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сказала она.

Вместе с тем, в пресс-службе полиции Киева сказали, что данная информация проверяется.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. Сейчас здание вокзала заблокировано полицией, всех людей вывели на улицу.

В Киеве эвакуировали Южный вокзал На дорогах Киева образовались пробки
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