Фото: Южный вокзал (РБК-Украина)

Вокзал эвакуировали в связи с сообщением о заминировании

В Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Сообщается, что сейчас здание вокзала заблокировано полицией, всех людей вывели на улицу.

Напомним, ранее в Киеве закрыли станцию столичного метрополитена "Житомирская" из-за сообщения о заминировании. Сообщение не подтвердилось.

В сентябре в Киеве после анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро "Дорогожичи". Станция была закрыта на вход и выход после того, как поступил анонимный звонок о заминировании. Однако в результате проведенной проверки информация о минировании не подтвердилась.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа Служба безопасности Украины задержала семерых "телефонных террористов" в различных регионах страны. В частности, в Хмельницком задержали мужчину, который "заминировал" одно из банковских учреждений города. В Николаевской области задержали минера, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о подготовке теракта. Еще одного такого "террориста" разоблачили в Днепре - несовершеннолетний сообщал о "минировании" школы.