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"Мінування" вокзалу в Києві: невідомий вимагав 250 тис. гривень

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 21:44
Фото: Центральний вокзал (РБК-Україна)
Фото: Центральний вокзал (РБК-Україна)

Перевірка інформації про "мінування" завершилася

Невідомий, який повідомив про "мінування" вокзалів у Києві, вимагав 250 тис. гривень. Про це РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.

Невідомий вимагав гроші за те, щоб не вводити в дію вибухові пристрої.

"Зловмисник вимагав 250 тисяч гривень. Зараз перевірка вже закінчилася, Небезпечних предметів виявлено не було", - сказав Тракало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в службу 102 надійшло повідомлення про "замінування" трьох вокзалів. Зокрема, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів у Києві: Центрального, Дарницького та автовокзалу. Також відзначимо, що людей евакуювали відразу після повідомлення про "замінування".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про замінування. Зараз будівля вокзалу заблокована поліцією, всіх людей вивели на вулицю.

У Києві замінували три вокзали У Києві евакуювали Південний вокзал
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