"Мінування" вокзалу в Києві: невідомий вимагав 250 тис. гривень

Фото: Центральний вокзал (РБК-Україна)

Перевірка інформації про "мінування" завершилася

Невідомий, який повідомив про "мінування" вокзалів у Києві, вимагав 250 тис. гривень. Про це РБК-Україна розповів представник Національної поліції Ярослав Тракало.

Невідомий вимагав гроші за те, щоб не вводити в дію вибухові пристрої.

"Зловмисник вимагав 250 тисяч гривень. Зараз перевірка вже закінчилася, Небезпечних предметів виявлено не було", - сказав Тракало.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві в службу 102 надійшло повідомлення про "замінування" трьох вокзалів. Зокрема, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування трьох вокзалів у Києві: Центрального, Дарницького та автовокзалу. Також відзначимо, що людей евакуювали відразу після повідомлення про "замінування".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві евакуювали Південний вокзал через повідомлення про замінування. Зараз будівля вокзалу заблокована поліцією, всіх людей вивели на вулицю.