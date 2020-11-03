Минирование вокзала в Нидерландах: задержали двух мужчин

Правоохранители проверили территорию вокзала в Утрехте (Нидерланды) на предмет взрывоопасных предметов после сообщения об угрозе взрыва. Полиция задержала двух подозреваемых.
Об этом говорится в заявлении полиции Утрехта на странице в Twitter.
Сейчас правоохранители проверяют причастность двух задержанных мужчин к инциденту. Взрывчатку на территории вокзала не нашли.
"Расследование продолжается", - добавили в полиции.
Движение поездов на вокзале возобновят в ближайшее время.
Напомним, сегодня вечером полиция Утрехта получила сообщение об угрозе взрыва на вокзале. Всех посетителей и персонал вокзала пришлось эвакуировать.
Также РБК-Украина писало о минировании станции метро "Крещатик" в Киеве. По состоянию на сейчас работа метрополитена возобновлена.
Кроме того, сегодня в Киеве полиция проверяла информацию о минировании ТРЦ на Майдане Независимости.