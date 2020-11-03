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Мінування вокзалу в Нідерландах: затримали двох чоловіків

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці перевірили територію вокзалу в Утрехті (Нідерланди) на предмет вибухонебезпечних предметів після повідомлення про загрозу вибуху. Поліція затримала двох підозрюваних.

Про це йдеться у заяві поліції Утрехта на сторінці у Twitter.

Зараз правоохоронці перевіряють причетність двох затриманих чоловіків до інциденту. Вибухівки на території вокзалу не знайшли.

"Розслідування триває", - додали в поліції.

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Рух поїздів на вокзалі відновлять найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні ввечері поліція Утрехта отримала повідомлення про загрозу вибуху на вокзалі. Всіх відвідувачів та персонал вокзалу довелося евакуювати.

Також РБК-Україна писало про мінування станції метро "Хрещатик" у Києві. Станом на зараз робота метрополітену відновлена.

Крім того, сьогодні у Києві поліція перевіряла інформацію про мінування ТРЦ на Майдані Незалежності.

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