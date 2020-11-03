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Вокзал в Нидерландах эвакуировали из-за угрозы взрыва

Утрехт, Вторник 03 ноября 2020 21:28
Вокзал в Нидерландах эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: вокзал в Утрехте (twitter.com/W0lverineupdate)
Автор: РБК-Украина

Вокзал в нидерландском городе Утрехте эвакуирован из-за "подозрительной ситуации". Движение поездов приостановлено.

Об этом сообщает полиция города в Twitter.

При этом по информации издания De Gelderlander, на данный момент в здании вокзала ищут мужчину, который выкрикивал угрозы. Правоохранители разыскивают его.

Здание вокзала оцеплено, людей не пускают внутрь.

Напомним, вчера вечером в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.

Кроме того, в связи с терактами в Вене и Франции власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы в стране.

Отметим, что правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Также правоохранители задержали 14 человек, которые входили в окружение террориста.

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