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Станция метро "Крещатик" в Киеве открыта после сообщения о минировании

Киев, Вторник 03 ноября 2020 19:40
Станция метро "Крещатик" в Киеве открыта после сообщения о минировании
Фото: платформа станции "Крещатик" (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила полноценную работу. Ранее поступило сообщение о ее минировании.

Об этом сообщает Киевская госгорадминистрация.

Отмечается, что станция проверена и взрывоопасных предметов на ней не обнаружено.

Напомним, ночью и утром 4 ноября в Киеве ожидается сильный туман. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, вчера в Киеве на бульваре Леси Украинка мужчина угрожал взорвать ресторан. Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, он был задержан.

Также сообщалось, что в Киеве в случае попадания в "красную" карантинную зону могут вновь закрыть метро. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы.

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