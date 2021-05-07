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Минирование в Киеве не подтвердилось. Полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Информация о массовом минировании в Киеве не подтвердилась. На якобы заминированных объектах не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила полиция Киева.

Из заминированных столичных торговых центров и станций метро пришлось эвакуировать почти тысячу человек.

"В результате обследования объектов и прилегающих территорий, работники взрывотехнической службы никаких опасных устройств не обнаружили. В течение проверки были эвакуированы 933 человека", - рассказали в полиции.

По факту заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, сегодня РБК-Украина стало известно, что полиция проверяет массовое минирование объектов в Киев. Среди объектов, которые якобы заминировали, был ТРЦ Ocean Plaza, а также десять станций метро.

Добавим, вчера правоохранители проверяли информацию о минировании станции метро "Крещатик" в Киеве. На время проверки станция была закрыта на вход и выход.

Кроме того, в апреле на Подоле обнаружили подозрительный пакет у здания.

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