Минирование в Киеве не подтвердилось. Полиция возбудила дело

Информация о массовом минировании в Киеве не подтвердилась. На якобы заминированных объектах не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила полиция Киева.

Из заминированных столичных торговых центров и станций метро пришлось эвакуировать почти тысячу человек. "В результате обследования объектов и прилегающих территорий, работники взрывотехнической службы никаких опасных устройств не обнаружили. В течение проверки были эвакуированы 933 человека", - рассказали в полиции. По факту заведомо ложного сообщения о минировании правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.