В Киеве на Подоле обнаружили подозрительный предмет: на месте работают взрывотехники

В Киеве возле здания на улице Вышгородской обнаружили подозрительный предмет . На место направили кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

"Сейчас на месте работают сотрудники профильных служб. Данное сообщение зарегистрировано в Журнале заявлений и сообщений о преступлениях Подольского управления полиции. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в полицию сегодня утром. Оперативный дежурный направил на место происшествия кинологов со служебными собаками, взрывотехников и следственно-оперативную группу.

Напомним, 1 апреля в Киеве неизвестный сообщил о минировании столичной больнице, но не указал конкретный адрес. Из-за этого полицейским пришлось искать взрывчатку во всех больницах столицы.

После проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за псеводминирование. Этот закон вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса.

При этом нардепы не стали вводить конфискацию имущества за такое нарушение.