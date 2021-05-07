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Мінування в Києві не підтвердилося. Поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

Інформація про масове мінування в Києві не підтвердилася. На нібито замінованих об'єктах не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомила поліція Києва.

Із замінованих столичних торгових центрів та станцій метро довелося евакуювати майже тисячу людей.

"У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини", - розповіли в поліції.

За фактом завідомо неправдивого повідомлення про мінування правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна стало відомо, що поліція перевіряє масове мінування об'єктів у Києв. Серед об'єктів, які нібито замінували, був ТРЦ Ocean Plaza, а також десять станцій метро.

Додамо, вчора правоохоронці перевіряли інформацію про мінування станції метро "Хрещатик" у Києві. На час перевірки станція була закрита на вхід та вихід.

Крім того, у квітні на Подолі виявили підозрілий пакет біля будівлі.

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