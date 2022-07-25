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В Мининфраструктуры рассказали, будет ли проверка морских коридоров при экспорте зерна

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Украина, Понедельник 25 июля 2022 14:57
В Мининфраструктуры рассказали, будет ли проверка морских коридоров при экспорте зерна Фото: экспорт зерна из портов будет идти через коридоры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Проверка коридора для экспорта зерна из трех украинских портов в Черном море будет происходить с помощью технического флота Украины. Экспорт будет идти из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление замминистра инфраструктуры Юрия Васькова во время брифинга, который транслировался на Youtube.

"Наш технический флот, государственных наших предприятий, пройдет указанным путем до того, как им будут следовать коммерческие суда", - сказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, в рамках зернового соглашения разминирование будет происходить "исключительно в том коридоре, который нам необходим для экспорта зерна".

Как сообщало, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали соглашение, которое разблокирует экспорт украинского зерна по Черному морю.

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