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У Мінінфраструктури розповіли, чи буде перевірка морських коридорів під час експорту зерна

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 14:57
У Мінінфраструктури розповіли, чи буде перевірка морських коридорів під час експорту зерна Фото: експорт зерна з портів відбуватиметься через коридори (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перевірка коридору для експорту зерна з трьох українських портів в Чорному морі відбуватиметься за допомогою технічного флоту України. Експорт відбуватиметься з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Наш технічний флот, державних наших підприємств, пройде зазначеним шляхом до того, як ним будуть слідувати комерційні судна завантажені", - сказав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".

Як повідомляло, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

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