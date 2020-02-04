Мининфраструктуры будет оспаривать остановку концессии порта "Херсон"

Мининфраструктуры будет оспаривать остановку процесса передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы министерства Владислава Криклия в Facebook.

По его словам, министерство обеспечило проведение первых концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия и все было открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.

За это нам благодарили даже представители компаний, которые не выиграли. Невероятно, но факт. И это не только самая высокая оценка честности. Это - репутационное достижение для государства", - написал он.

Он добавил, что Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства.