Мининфраструктуры будет оспаривать остановку концессии порта "Херсон"

Сегодня Шестой апелляционный суд Киева запретил Мининфраструктуры завершать процесс передачи в концессию
Мининфраструктуры будет оспаривать остановку процесса передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы министерства Владислава Криклия в Facebook.
По его словам, министерство обеспечило проведение первых концессионных конкурсов в морских портах Херсон и Ольвия и все было открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства.
За это нам благодарили даже представители компаний, которые не выиграли. Невероятно, но факт. И это не только самая высокая оценка честности. Это - репутационное достижение для государства", - написал он.
Он добавил, что Фемида будет помнить, что Конституция определяет верховенство права и независимость суда как главные принципы демократического государства.
Министерство инфраструктуры обжалует это решение", - подчеркнул Криклий.
Напомним, что сегодня суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морского порта. Согласно решению суда от 3 февраля, Министерству инфраструктуры, концессионной комиссии и рабочей группе запрещается завершать процесс передачи в концессию имущественного комплекса Херсонского порта.
21 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон". По его словам, победитель инвестирует в порт около 300 млн грн.
Также сообщалось, что в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.