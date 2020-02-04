Мінінфраструктури буде оскаржувати зупинку концесії порту "Херсон"

Мінінфраструктури буде оскаржувати зупинку процесу передачі в концесію Херсонського морського торговельного порту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави міністерства Владислава Криклія в Facebook.

За його словами, міністерство забезпечило проведення концесійних конкурсів у морських портах Херсон і Ольвія і все було відкрито, прозоро і з дотриманням вимог чинного законодавства.

"За це нам дякували навіть представники компаній, які не виграли. Неймовірно, але факт. І це не тільки найвища оцінка чесності. Це - репутаційне досягнення для держави", - написав він.

Він додав, що Феміда буде пам'ятати, що Конституція визначає верховенство права і незалежність суду як головні принципи демократичної держави.