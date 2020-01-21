Иллюстративное фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Компания "Рисоил-Херсон" победила в конкурсе на концессию Херсонского порта

Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон", которая победила в тендере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщил Гончарук, конкурс на концессию порта длился с 12 сентября 2019 года.

"Победитель инвестирует в около 300 млн грн (инвестиционные обязательства).

Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру", - заявил он.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

ООО "Рисоил-Херсон" - консорциум в составе ООО "Петр Ойл Энд Кемикалс" - 60% (входящая в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.

Напомним, в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало Перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2019 - 2021 годах. В перечне 975 предприятий, среди которых "Одесский припортовый завод", "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".