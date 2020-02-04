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Суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морского порта

Новости » Экономика     04.02.2020 - 14:33
Суд заблокировал передачу в концессию Херсонского морского порта
Иллюстративное фото (facebook.com/PMHoncharuk)

Суд запретил Мининфраструктуры завершать процесс передачи в концессию

Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта. Об этом сообщают "Порты Украины".

Согласно решению суда от 3 февраля, Министерству инфраструктуры, концессионной комиссии и рабочей группе запрещается завершать процесс передачи в концессию имущественного комплекса Херсонского порта.

"Остановить действие приказа от 21 января 2020 года №16 "Об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя концессионного конкурса по предоставлению в концессию целостного имущественного комплекса, обеспечивающего комплексное оказание услуг в морском порту Херсон, включая имущество ГП "Херсонский морской торговый порт", имущество ГП "Администрация морских портов Украины", а также объекты, специально построенные соответственно условиям концессионного договора" до вступления решения суда в законную силу по данному делу", - говорится в судебном решении.

Инициатором подачи иска в суд выступила "Специальная компания "Морской порт Херсон", которая является консорциумом ООО "Аскет-Шиппинг" (40%) и ООО "Глобал Грейн" (60%).

Напомним, 21 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании "Рисоил-Херсон". По его словам, победитель инвестирует в порт около 300 млн грн.

Также сообщалось, что в Кабмине планируют отдать под приватизацию более 300 объектов в 2020 году. В первом квартале Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов.

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