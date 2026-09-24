Мининфраструктуры хочет перенести КПП на территорию соседних стран из-за обстрелов

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины из-за обстрелов врагом пунктов пропуска ведет переговоры с соседними странами о возможности их переноса на иностранную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны", - заявил первый замминистра Сергей Деркач.

По словам Деркача, создание общих пунктов пропуска на территории соседних государств позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

Как пример, Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько общих пунктов пропуска, а также Молдову. По его словам, Украина сейчас прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной.