Мининфраструктуры хочет перенести КПП на территорию соседних стран из-за обстрелов
Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины из-за обстрелов врагом пунктов пропуска ведет переговоры с соседними странами о возможности их переноса на иностранную территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны", - заявил первый замминистра Сергей Деркач.
По словам Деркача, создание общих пунктов пропуска на территории соседних государств позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.
Как пример, Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько общих пунктов пропуска, а также Молдову. По его словам, Украина сейчас прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной.
Напомним, Польша уже эвакуировала два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин" - из-за российских ракетных обстрелов Украины вблизи границы.
Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой - погибшие и раненые.
Также россияне атаковали КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.
Утром 13 сентября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области - атака произошла, когда поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.