ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Мининфраструктуры хочет перенести КПП на территорию соседних стран из-за обстрелов

23:36 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Мининфраструктуры хочет перенести КПП на территорию соседних стран из-за обстрелов Фото: такая работа пунктов пропуска уже внедрена (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины из-за обстрелов врагом пунктов пропуска ведет переговоры с соседними странами о возможности их переноса на иностранную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны", - заявил первый замминистра Сергей Деркач.

По словам Деркача, создание общих пунктов пропуска на территории соседних государств позволит обеспечить бесперебойную работу логистики и ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

Как пример, Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько общих пунктов пропуска, а также Молдову. По его словам, Украина сейчас прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной.

Напомним, Польша уже эвакуировала два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин" - из-за российских ракетных обстрелов Украины вблизи границы.

Ночью 9 сентября Россия атаковала ударными дронами международный пункт пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой - погибшие и раненые.

Также россияне атаковали КПП "Орловка" на границе с Румынией, в результате чего пункт пропуска временно прекращал работу.

Утром 13 сентября российские захватчики нанесли удар по автозаправочной станции и пассажирскому поезду на станции "Ягодин" в Волынской области - атака произошла, когда поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Граница с Украиной Польша Молдова Румыния
Новости
Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект
Шмыгаль: получили от спецслужб план атак РФ по энергетике, расписаны удары на каждый объект
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли