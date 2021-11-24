Минимум заражений за 2021 год. В Токио за сутки зафиксировали пять COVID-случаев

В японском Токио за сутки зафиксировали 5 новых случаев коронавируса. Это является минимальным показателем в городе в течение текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"В среду столичное правительство Токио сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за историю этого года", - говорится в сообщении.

По информации местного издания, этот показатель снизился с предыдущего рекордного минимума - 6 зарегистрированных случаев коронавируса в понедельник.

Вместе с тем суточное количество случаев COVID-19 в японской столице с середины октября остается ниже 50.