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Мінімум заражень за 2021 рік. У Токіо за добу зафіксували п'ять COVID-випадків

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Токіо, Середа 24 листопада 2021 16:01
Мінімум заражень за 2021 рік. У Токіо за добу зафіксували п'ять COVID-випадків Фото: у Токіо за добу зафіксували п'ять COVID-випадків (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У японському Токіо за добу зафіксували 5 нових випадків коронавірусу. Це є мінімальним показником у місті впродовж поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

"У середу столичний уряд Токіо повідомив про п'ять нових випадків зараження коронавірусом, що є найнижчим показником за історію цього року", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання, цей показник знизився з попереднього рекордного мінімуму - 6 зареєстрованих випадків коронавірусу у понеділок.

Разом з тим добова кількість випадків COVID-19 у японській столиці з середини жовтня залишається нижчою за 50.

Нагадаємо, що ще в серпні 2021 року у Японії фіксували стрімке зростання захворюваності на COVID-19: більш як 20 тисяч осіб за добу.

Разом з тим у Токіо реєстрували близько 5 тисяч випадків коронавірусу щодня.

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