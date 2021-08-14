В Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек за сутки
В Японии стремительно растет заболеваемость COVID-19: более 20 тысяч человек за сутки. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии. За минувшие сутки в стране выявлено свыше 20 тысяч случаев. При этом 5 773 заражения пришлись на Токио, что стало наибольшим показателем с момента проникновения вируса в Японию. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.
Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей.
Напомним, что Япония установила новый COVID-рекорд: вирус расползается за пределы Токио.
Ранее сообщалось, что в Токио установили рекорд по заболеваемости коронавирусом.