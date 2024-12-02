Мінімум три - збили. "Гаюн" підрахував, скільки дронів РФ залетіло у Білорусь у листопаді

Нічна атака ворога

Раніше ми писали про те, що в ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю. Під час атаки безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Відомо про одного загиблого.

Також ми писали про те, Росія в ніч на 2 грудня випустила по Україні 110 дронів. Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 дронів. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.

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