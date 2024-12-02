Минимум три – сбили. "Гаюн" подсчитал, сколько дронов РФ залетело в Беларусь в ноябре

Как подсчитали мониторы, в ноябре этого года в воздушное пространство Беларуси зашли по меньшей мере 148 российских дронов-камикадзе типа "Шахед" и 3-х разведывательных дронов неизвестного типа.

Дроны заходили в воздушное пространство Беларуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 ноября. То есть они там летали 20 дней из 30-ти.

Также известно, что в течение ноября зафиксировано, по меньшей мере, три случая сбития "Шахедов" силами ПВО Беларуси над Мозырским районом. Это произошло 24 ноября. Информации о повреждениях или жертвах на земле в результате падения дронов не поступало.

Из 151 беспилотника в месяц: