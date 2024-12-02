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Росія випустила по Україні 110 дронів. Повітряні сили розповіли, скільки збили

Україна , Понеділок 02 грудня 2024 08:55
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Росія випустила по Україні 110 дронів. Повітряні сили розповіли, скільки збили Фото: сили ППО працювали у 10 областях України вночі 2 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 2 грудня випустила по Україні 110 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі окупанти випустили 110 "Шахедів" та безпілотників інших типів з чотирьох районів - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 дронів. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.

Шість безпілотників полетіли у напрямку Росії та Білорусі, ще один - в повітрі

Нічна атака ворога

В ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю. Ворожий дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку. Атака спричинила масштабну пожежу у будинку. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

Також росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Київ. У столиці та на підступах збили близько 20 безпілотників. У Києві влучань не було, руйнувань чи постраждалих не зафіксовано.

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