Росія випустила по Україні 110 дронів. Повітряні сили розповіли, скільки збили

Росія в ніч на 2 грудня випустила по Україні 110 дронів. Сили протиповітряної оборони працювали у 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Шість безпілотників полетіли у напрямку Росії та Білорусі, ще один - в повітрі

ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Станом на 8:30 підтверджено збиття 52 дронів. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.

Цієї ночі окупанти випустили 110 "Шахедів" та безпілотників інших типів з чотирьох районів - Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Нічна атака ворога

В ніч на 2 грудня окупанти завдали удару по Тернополю. Ворожий дрон вдарив по п'ятиповерховому житловому будинку. Атака спричинила масштабну пожежу у будинку. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

Внаслідок атаки одна людина загинула, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

Також росіяни намагалися атакувати "Шахедами" Київ. У столиці та на підступах збили близько 20 безпілотників. У Києві влучань не було, руйнувань чи постраждалих не зафіксовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.