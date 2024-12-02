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Росія атакувала Тернопіль дронами: у будинку пожежа, одна людина загинула

Понеділок 02 грудня 2024 02:22
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Росія атакувала Тернопіль дронами: у будинку пожежа, одна людина загинула Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські війська в ніч на 2 грудня грудня атакували дронами Тернопіль. Внаслідок атаки у житловому будинку сталася пожежа та загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Сергія Надала і пост у Facebook глави Тернопільскої ОВА В'ячеслава Негоди.

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі - згодом", - написав мер о 02:03.

Приблизно в цей же час глава ОВА уточнив, що по будинку було влучання. Через атаку одна людина загинула, інші отримали поранення.

Оновлено о 02:39

Мер Тернополя уточнив, що ворожий дрон потрапив у верхній поверх багатоповерхівки в одному з мікрорайонів міст.

"Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу", - додав він.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що Росія досі атакує Україну дронами. У зв'язку з цим, станом на 02:19, у низці областей України продовжується тривога, а саме: у Київській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Росія атакувала Тернопіль дронами: у будинку пожежа, одна людина загинула

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