Мінімум 20 людей вважаються зниклими безвісти у Києві, - ДСНС

З-під уламків будинку в Дарницькому районі дістали тіла ще двох людей. Тепер кількість жертв від удару по дев'ятиповерхівці сягнула п'яти.

Крім загиблих, зафіксовано щонайменше 20 осіб, місце перебування яких наразі невідоме.

"Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Через нічний обстріл у Києві постраждали 39 людей, серед них - одна дитина. Ще 28 осіб вдалося врятувати живими.