Минимум 20 человек считаются пропавшими без вести в Киеве, - ГСЧС

Из-под обломков дома в Дарницком районе достали тела еще двух человек. Теперь количество жертв от удара по девятиэтажке достигло пяти.

Кроме погибших, зафиксировано по меньшей мере 20 человек, местонахождение которых пока неизвестно.

"Кроме того, сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

Из-за ночного обстрела в Киеве пострадали 39 человек, среди них - один ребенок. Еще 28 человек удалось спасти живыми.