ППО збила понад 93% цілей РФ. За всі удари буде справедлива відповідь, - Зеленський

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росії на Україну силам ППО вдалося знищити понад 93% ракет та дронів, однак є й багато влучань. За всі ці удари буде справедлива відповідь.

"Все ж значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття - понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найбільш складно - захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому", - написав Зеленський.

Він наголосив, що на всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору.

"Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною", - зазначив президент.